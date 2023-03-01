- Очередная ложь! Пусть что хотят, то и пишут. Еще раз повторю: мы с Арсеном рассматриваем только варианты с переходом в Европу.
Ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что переход 19-летнего полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна в "Галатасарай" не состоялся из-за нежелания его отца. Позднее стало известно, что представители турецкого клуба планируют в ближайшее время провести еще одну встречу в семьей игрока сборной России и "Динамо", чтобы окончательно оформить переход футболиста.
Источник: Sport24
Отец Захаряна - о несостоявшемся из-за него переходе сына в "Галатасарай": очередная ложь! Пусть что хотят, то и пишут
Норайр Захарян, отец футболиста "Динамо" Арсена Захаряна, заявил, что не выступал против перехода игрока в "Галатасарай".
"СЭ"