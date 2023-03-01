– Чемпионство "Спартака" в РПЛ? Почему нет. "Спартак" может выиграть. Они пытаются играть с "Зенитом" на встречных курсах. Так легко петербуржцам матчи уже не даются. Нужно настраиваться, терпеть. Психуют. Это все говорит о том, что где-то они приближаются.
Иностранцы более качественные стали. Абаскаль реанимировал русских футболистов, которые в последние годы сникли. И про Зобнина говорили, что не может, и про многих других. Нормальный тренер пришел, немного раскрепостил их, дал понять, что играют в атаку, и вот результат, – приводит слова Быстрова "СЭ".
Перед решающей частью сезона гандикап "Зенита" перед "Спартаком" составляет комфортные шесть очков. Отметим, что при равенстве показателей по итогам сезона будут учитываться результаты личных встреч между соперниками. Пока преимущество за сине-бело-голубыми. В случае победы в чемпионате России этот титул станет для команды Сергея Семака пятым подряд. Под руководством 47-летнего специалиста питерский клуб ежегодно финиширует на верхней строчке в таблице РПЛ.
Быстров: "Спартак" может выиграть РПЛ. Они пытаются играть с "Зенитом" на встречных курсах, те психуют
Экс-полузащитник "Зенита" Владимир Быстров оценил шансы "Спартака" выиграть чемпионат России в текущем сезоне.
Фото: "Матч ТВ"