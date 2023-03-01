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Защитник "Ростова" Прохин: Щетинин приехал из отпуска с лишними килограммами. Карпин ему нормально напихал за такое

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Российский защитник "Ростова" Данила Прохин рассказал о реакции наставника команды Валерия Карпина на приезд полузащитника Кирилла Щетинина с лишним весом.
Фото: ФК "Ростов"
- С лишними килограммами кто-то из отпуска приехал? Кирилл Щетинин (смеется). Валерий Георгиевич [Карпин, тренер "Ростова"] ему нормально напихал за такое. Но Кирилл — профессионал, он быстро решает такие проблемы, - приводит слова Прохина Sport24.

Российский атакующий хавбек, которому в январе исполнился 21 год, Кирилл Щетинин пополнил состав "Ростова" на постоянной основе летом 2022 года. Ранее россиянин защищал цвета ростовчан на правах аренды. Всего за команду Валерия Карпина Щетинин провел 38 игр, в которых смог 4 раза отправить мяч в сетку ворот соперника, а также 3 раза помочь своим партнерам ассистом. В этом сезоне на счету Кирилла 2+2 по системе гол плюс пас в 25 встречах за южан. Контракт экс-игрока "Зенита" с "Ростовом" рассчитан до конца июня 2026 года. "Ростов" после осенней части сезона набрал 35 очков и замыкает лидирующую тройку в таблице РПЛ.


Щетинин Ростов Карпин
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