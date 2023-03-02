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Зарема Салихова: Осинькин – лучший российский тренер. Рассказов может стать лучшим на своей позиции в РПЛ

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Зарема Салихова оценила работу главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина и прокомментировала прогресс воспитанника "Спартака" Николая Рассказова.
Фото: ФК "Спартак"
– Браво, Осинькин! Каждое трансферное окно у него новый состав. При этом команда имеет свой атакующий стиль, игроки мотивированы и готовы физически. На мой взгляд, сейчас Игорь Витальевич – лучший российский тренер. Спасибо ему за Пруцева, Зиньковского и Чернова. Высока вероятность, что Рассказов станет лучшим на этой позиции в РПЛ, как Кофрие во Франции. Хочется, чтобы у самарских болельщиков Николай стал любимчиком, – цитирует Салихову Metaratings.

Накануне "Крылья Советов" удержали ничейный результат 1:1 в Москве против "Динамо" в ответной встрече 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России и вышли в полуфинал турнира благодаря победе в домашнем матче со счетом 2:1. Владимир Писарский стал автором первого гола в матче и вывел самарскую команду вперед на 29-й минуте, реализовав пенальти. Жеребьевка финальной стадии национального кубка состоится днем 2 марта.


Крылья Советов Салихова Осинькин Рассказов Кубок России
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