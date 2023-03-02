Я думаю, что больше шансов сыграть в финале "плей-офф пути РПЛ" у "Спартака" и ЦСКА. Из этих команд, я считаю, "Урал" - это оптимально для "Спартака". В плей-офф "пути регионов" шансов, конечно, больше у "Зенита", потому что они играют дома, противостояние состоит из одного матча. Конечно, "Зенит" - фаворит. Наверное, самая интересная пара этого этапа Кубка России. Конечно, есть "Ахмат" - "Краснодар", "Нижний Новгород" - "Ростов", есть "Локомотив", но я думаю, что это самая интересная пара.
Жеребьевка следующего этапа Кубка России состоялась сегодня, 2 марта. В текущем сезоне соревнование проходит в новом формате: сетка разделена на две части: Путь РПЛ и Путь регионов. Сейчас участие в верхней сетки с командами элитного дивизиона чемпионата России принимают участие: "Спартак", "Урал", "Крылья Советов" и ЦСКА. Красно-белые и уральцы встретятся в первом полуфинале Пути РПЛ, "Крылья" и армейцы - во втором. В Пути регионов во втором этапе четвертьфинала грозненский "Ахмат" сыграет с "Краснодаром", "Пари Нижний Новгород" примет дома "Ростов" Валерия Карпина, московский "Локомотив" отправится на выезд к "Акрону" в Тольятти, а "Зенит" в Санкт-Петербурге сыграет с московским "Динамо".
Источник: ТАСС
Тихонов - о жеребьевке Кубка России: наверное, "Зенит" - "Динамо" - самая интересная пара этого этапа турнира
Бывший футболист "Спартак" Андрей Тихонов оценил результаты жеребьевки следующего этапа Кубка России.
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