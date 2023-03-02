- Не так часто руководители клубов выделяют того или иного тренера, футболиста. Конечно, это приятно. Мы с Черновым, Пруцевым, Зиньковским были много времени вместе, вместе росли. Приятно, что уровень, который они получили у нас, позволяет им быть конкурентоспособными в таких клубах, как "Спартак".
Отметим, что ранее Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, назвала Осинькина лучшим российским тренером. Такое утверждение Салихова аргументировала тем, что в "Крыльях Советов" главному тренеру удается справляться с тем, что лидеры команды постоянно переходят в другие клубы. Никита Чернов, Данил Пруцев и Антон Зиньковский в частности покинули самарский клуб в разное время, чтобы пополнить состав "Спартака".
Источник: Metaratings
Осинькин - о словах Салиховой о том, что он лучший российский тренер: конечно, это приятно
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поблагодарил Зарему Салихову за признание его заслуг.
ФК "Крылья Советов"