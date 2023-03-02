"На данной стадии не бывает легких соперников, поэтому мы рады любой команде. Нам выпал "Локомотив" - отличный жребий, будет играть с ними. Наша цель? Побеждать в чемпионате и Кубке каждый матч. Куда нас это приведет, сложно сказать. Мы сделаем все, чтобы продолжать победную серию в Кубке России. Формат соревнования для Пути регионов чутка сложноват, но будем стараться достичь максимума. Наша амбициозная задача - финал Кубка! Мы бы очень хотели туда попасть", - приводит слова Власова "Чемпионат".
На состоявшейся сегодня жеребьевке Кубка России стал известен соперник самарского "Акрона". На этом этапе 1/4 финала нижней сетки плей-офф им стал московский "Локомотив". Таким образом команда Артема Дзюбы посетит скромный тольяттинский стадион, рассчитанный чуть более, чем на 3000 мест, в период с 14 по 16 марта. В случае ничейного результата по итогам основного времени матча победитель определится в серии пенальти без назначения двух дополнительных пятнадцатиминуток.
Победитель этой встречи станет участником полуфинала Пути регионов Кубка России, а проигравший завершит борьбу за трофей.
Гендиректор "Акрона" Власов: "Локомотив" - отличный жребий. Наша задача - финал Кубка России
Гендиректор "Акрона" Алексей Власов поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Кубка России против "Локомотива".
Фото: ФК "Акрон"