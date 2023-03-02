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Ещенко: нельзя говорить, что "Спартаку" повезло с "Уралом". Екатеринбуржцы дошли до полуфинала, это достойно уважения

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Бывший защитник "Спартака" Андрей Ещенко оценил результаты жеребьевки Кубка России для красно-белых.
ФК "Спартак"
- Говорить, что "Спартаку" повезло, нельзя. "Урал" дошёл до полуфинала Кубка России, это достойно уважения. Легко никому точно не будет! На абсолютно каждую игру нужно настраиваться. Все команды всегда настраиваются на «Спартак» на двести процентов. Фаворитов в верхней части сетки нет.

"Спартак" встретится с "Уралом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Соперники проведут друг с другом два матча, один из которых пройдет в Москве, а второй в Екатеринбурге. Победитель противостояния выйдет в финал верхней сетки Кубка России, проигравший отправится во второй этап полуфинала Пути регионов. Напомним, "Спартак" в четвертьфинале Пути РПЛ прошел московский "Локомотив", а "Урал" справился с "Ростовом", которые продолжают борьбу за Кубок в нижней сетке.

Источник: "Чемпионат"


Кубок России Ещенко Спартак Урал
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Ещенко: нельзя говорить, что "Спартаку" повезло с "Уралом". Екатеринбуржцы дошли до полуфинала, это достойно уважения
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