"У меня была задача - заиграть в России, в РПЛ, уехать из Крыма. Я этого достиг. Целей никаких у меня сейчас нет, важно забивать как можно больше мячей. Время покажет, где я должен быть. Именно цели уехать в Европу нет, а играть хорошо - есть. Если моя игра понравится какому-то европейскому клубу, конечно, соглашусь перейти. Я должен хорошо играть", - цитирует Писарского "РБ Спорт".
Владимир Писарский в январе этого года перешел в "Крылья Советов". В осенней части сезона РПЛ 27-летний российский нападающий защищал цвета "Оренбурга" и выступал под фамилией Сычевой. Всего в этом сезоне форвард отметился 19 забитыми мячами и двумя ассистами в 21 сыгранном матче. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.
По итогам первой части российской Премьер-лиги "Крылья Советов" занимают 11 месте в турнирной таблице РПЛ. Самарский коллектив возобновит чемпионат 5 марта гостевым поединком с московским "Динамо".
Писарский: цели уехать в Европу нет, была задача - заиграть в России
Форвард "Крыльев Советов" Владимир Писарский не ставит главной целью для себя переход в европейский клуб.
Фото: ФК "Крылья Советов"