- Такие результаты никого не могут устраивать. Думаю, у ребят в команде очень серьезный настрой на возобновление сезона. В "Локомотив" пришли хорошие футболисты, которые усилят клуб и помогут выйти из сложного положения. "Локомотив" не вылетит из РПЛ. Верю, что команда сможет исправить ситуацию в ближайший турах.
После 17 сыгранных туров "Локомотив" идет в зоне стыковых матчей, занимая 14 строчку в турнирной таблице с 13 набранными очками. Железнодорожники сменили главного тренера во время зимнего перерыва. Команду возглавил Михаил Галактионов, ранее работавший в "Пари Нижний Новгород". В первых официальных матчах с новым тренером "Локомотив" потерпел два поражения от московского "Спартака" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России.
Источник: "РБ Спорт"
Дюрица: "Локомотив" не вылетит из РПЛ. Верю в исправление ситуации
Бывший защитник "Локомотива" Ян Дюрица выразил уверенность, что железнодорожники смогут выправить ситуацию в турнирной таблице.
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