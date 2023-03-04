- Кто уедет в европейский чемпионат раньше: Захарян или Баринов? Арсен моложе, поэтому у него больше шансов. Но по уровню игры среди них ближе Уткин, - приводит мнение Сафонова Legalbet.
23-летний российский центральный хавбек Даниил Уткин пополнил состав "Ростова" в июле 2022 года. С того момента выпускник академии "Краснодара" принял участие в 24 поединках за южан, в которых сумел отметиться 3 точными попаданиями и 10 голевыми передачами. Всего на счету Даниила 18 голов и 13 ассистов в 94 играх РПЛ. Контракт Уткина с командой Валерия Карпина рассчитан до конца июня 2026 года. Также в активе игрока две встречи за национальную команду России, в которых он забил 1 мяч.
Агент Сафонов: Уткин по уровню игры ближе к отъезду в Европу, чем Захарян и Баринов
Известный агент Алексей Сафонов поделился мнением по поводу отъезда российских игроков в европейские чемпионаты.
Фото: РФС