- У нас общение идет с небольшими перепадами. Понятно, что конкурируем за одно место, и это сказывается на отношениях. И он, и я хотим играть, а место всего одно. Но мы оба профессионалы, поэтому отношения рабочие, друг другу зла не желаем. Но за полем близкого общения нет, и, думаю, это нормально. Мало кто из конкурентов ходит друг к другу в гости, -приводит комментарий Лещука "СЭ".
Два российских голкипера Игорь Лещук и Антон Шунин конкурируют за место первого номера на воротах "Динамо". На данный момент тренерский штаб столичного коллектива во главе с сербом Славишей Йокановием отдает свое предпочтение Шунину. Всего в текущем сезоне у голкипера, которому в январе исполнилось 36 лет, 17 игр – 16 в РПЛ и 1 в Кубке Росси. В них Антон сумел отстоять на ноль в 4 поединках, при этом всего пропустив 21 гол.
27-летний голкипер Игорь Лещук в этом сезоне сыграл 8 встреч -1 в РПЛ и 7 в Кубке России. На счету игрока 11 пропущенных голов и 1 сухой матч. В 2023 году именно Игорь был защищал ворота "Динамо" в кубковом противостоянии с "Крыльями Советов" (1:2, 1:1). Москвичи выбыли из верхней сетки турнира.
Лещук: с Шуниным друг другу зла не желаем, но за полем близкого общения нет
Голкипер "Динамо" Игорь Лещук высказался по поводу своих взаимоотношений с Антоном Шуниным.
Фото: "СЭ"