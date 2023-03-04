Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Спартак
2 - 2 2 2
УралЗавершен
Зенит
3 - 0 3 0
Нижний Новгород2 тайм
Ахмат
2 - 1 2 1
Оренбург2 тайм
X 16П2 45
Ростов
19:30
ЛокомотивНе начат
П1 2.5X 3.25П2 3.2

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
2 - 0 2 0
Ньюкасл ЮнайтедЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 0 0 0
Тоттенхэм1 тайм
П1 3.9X 2.92П2 2.2
Челси
0 - 0 0 0
Лидс1 тайм
П1 1.58X 3.7П2 7
Арсенал
0 - 1 0 1
Борнмут1 тайм
П1 1.64X 3.95П2 5.3
Брайтон
1 - 0 1 0
Вест Хэм1 тайм
П1 1.21X 6.2П2 16.5
Астон Вилла
0 - 0 0 0
Кристал Пэлас1 тайм
П1 2.1X 2.88П2 4.4
Саутгемптон
20:30
Лестер СитиНе начат
П1 2.7X 3.25П2 2.8

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
3 - 2 3 2
ЖиронаЗавершен
Альмерия
0 - 0 0 0
Вильярреал1 тайм
П1 3.45X 3.55П2 2.1
Мальорка
20:30
ЭльчеНе начат
П1 1.71X 3.45П2 6
Атлетико
23:00
СевильяНе начат
П1 1.7X 3.7П2 5.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монца
1 - 1 1 1
Эмполи1 тайм
П1 3.2X 1.94П2 4.5
Аталанта
20:00
УдинезеНе начат
П1 1.77X 3.9П2 4.6
Фиорентина
22:45
МиланНе начат
П1 2.8X 3.25П2 2.85

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
1 - 0 1 0
Хоффенхайм1 тайм
П1 1.31X 4.8П2 12.5
Унион
0 - 0 0 0
Кельн1 тайм
П1 2.62X 2.24П2 4.5
Бохум
0 - 0 0 0
Шальке-041 тайм
П1 8.4X 3.7П2 1.52
Боруссия М
0 - 0 0 0
Фрайбург1 тайм
П1 2.36X 2.68П2 3.95
Аугсбург
1 - 1 1 1
ВердерПерерыв
П1 3.05X 2.74П2 2.8
Штутгарт
20:30
БаварияНе начат
П1 6.6X 4.9П2 1.47

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ланс
19:00
ЛилльНе начат
П1 2.55X 3.3П2 2.9
ПСЖ
23:00
НантНе начат
П1 1.28X 6.2П2 10
Реклама лига ставок Сделать ставку

Лещук: с Шуниным друг другу зла не желаем, но за полем близкого общения нет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Голкипер "Динамо" Игорь Лещук высказался по поводу своих взаимоотношений с Антоном Шуниным.
Фото: "СЭ"
- У нас общение идет с небольшими перепадами. Понятно, что конкурируем за одно место, и это сказывается на отношениях. И он, и я хотим играть, а место всего одно. Но мы оба профессионалы, поэтому отношения рабочие, друг другу зла не желаем. Но за полем близкого общения нет, и, думаю, это нормально. Мало кто из конкурентов ходит друг к другу в гости, -приводит комментарий Лещука "СЭ".

Два российских голкипера Игорь Лещук и Антон Шунин конкурируют за место первого номера на воротах "Динамо". На данный момент тренерский штаб столичного коллектива во главе с сербом Славишей Йокановием отдает свое предпочтение Шунину. Всего в текущем сезоне у голкипера, которому в январе исполнилось 36 лет, 17 игр – 16 в РПЛ и 1 в Кубке Росси. В них Антон сумел отстоять на ноль в 4 поединках, при этом всего пропустив 21 гол.

27-летний голкипер Игорь Лещук в этом сезоне сыграл 8 встреч -1 в РПЛ и 7 в Кубке России. На счету игрока 11 пропущенных голов и 1 сухой матч. В 2023 году именно Игорь был защищал ворота "Динамо" в кубковом противостоянии с "Крыльями Советов" (1:2, 1:1). Москвичи выбыли из верхней сетки турнира.


Лещук Динамо Шунин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Зарема – об отмененном голе в ворота "Урала": согласна с Соболевым, сегодня 3:2! 4
Мостовой: ничья – наиболее справедливый результат в матче "Спартака" и "Урала" 6 эксклюзив
Роналду: рад выиграть награду лучшему игроку месяца в лиге Саудовской Аравии. Надеюсь, первую из многих!
После введения Fan ID матч "Спартак" – "Урал" установил антирекорд посещаемости за 18 лет 14
"Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл" в АПЛ и сократил отставание от "Арсенала" до 2 очков
Президент "Урала" Иванов – о ничьей со "Спартаком": Только положительные эмоции. Могли сегодня и выиграть, и проиграть 4
Глава судей РФС – о незасчитанном голе Соболева: это не первый раз, такое бывает. Это методическая ошибка 11
Ответка за Кубок? Судья Мешков отобрал чистый гол у «Спартака» и не дал москвичам обыграть «Урал» 6
Соболев – о ничьей с "Уралом": поздравляю всех болельщиков с победой. 3:2! Мешков не извинялся 16
Червиченко: эта "великолепная" покупка в лице Дуарте привезла пенальти. По идее там должно было быть и удаление 3 эксклюзив
Абаскаль – об отмененном голе Соболева: компетентные органы, отвечающие за судейство, проанализируют ситуацию 7
Уткин – о ничьей "Спартака": да, все ясно. "Зенит" – чемпион! 1
Экс-судья Федотов: Мешков начал играть в какую-то игру. Он отнял чистый гол у "Спартака" 17
Федун: судейство не комментирую. Не знаю, будем ли мы бороться за чемпионство, но за Кубок России должны 3
Литвинов – о ничьей с "Уралом": рад, что получилось забить два мяча. Но было бы гораздо приятнее победить 3