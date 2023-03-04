– Судейство не комментирую. Матч был неплохой. Гончаренко умеет строить команды. "Урал" очень хорошо выглядит. Очень цепкая команда, с такими очень тяжело играть. Не знаю, будем ли мы бороться за чемпионство, но за Кубок России должны. Это хорошая репетиция перед кубковыми матчами, – заявил Федун после матча журналистам.
Сегодня, 4 марта, в рамках 18-го тура чемпионата России "Спартак" в родных стенах потерял очки с "Уралом", сыграв вничью 2:2. По ходу встречи гости дважды выходили вперед после точных ударов Рая Влута и Эрика Бикфалви, но каждый раз Руслан Литвинов сравнивал счет.
На 86-й минуте команда Гильермо Абаскаля могла вырвать волевую победу, но арбитр Виталий Мешков не засчитал гол Александра Соболева.
Благодаря этому результату "Спартак" набрал 37 очков. Главный конкурент "Спартака" "Зенит" сегодня сыграет с "Пари НН". В случае победы петербуржцев отрыв возрастет до 8 очков. "Урал" с 22 балами по-прежнему находится на десятом месте.
Федун: судейство не комментирую. Не знаю, будем ли мы бороться за чемпионство, но за Кубок России должны
Экс-владелец "Спартака" Леонид Федун поделился впечатлениями от матча 18-го тура чемпионата России между красно-белыми и "Уралом" (2:2).
Фото: ФК "Спартак"