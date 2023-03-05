"Вильсон чувствует себя значительно лучше. В лечении есть прогресс. Он прилагает все усилия, чтобы вернуться и помочь "Локомотиву" как можно быстрее", - цитирует Лакруа Sport24.
Напомним, Изидор получил травму и не тренируется с командой. Свой последний матч за "железнодорожников" он сыграл еще в ноябре 2022 года, где его команда уступила "Спартаку" (1:2), а сам игрок забил гол. Отметим, что травма помешала французу покинуть клуб в зимнее трансферное окно и перебраться в "Лион". Игрок не смог пройти медицинский осмотр.
Вильсон Изидор выступает за "Локомотив" с лета 2022 года. В текущем сезоне на счету француза 4 забитых гола и 4 результативных передачи в 17 матчах за клуб во всех турнирах.
Агент Изидора: Вильсон прилагает все усилия, чтобы вернуться и помочь "Локомотиву" как можно быстрее
Агент форварда московского "Локомотива" Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа рассказал о самочувствии своего клиента.
Фото: РПЛ