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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
1 - 0 1 0
Крылья СоветовЗавершен
Краснодар
2 - 2 2 2
Торпедо2 тайм
П1 4.1X 1.35П2 11
Сочи
19:30
ЦСКАНе начат
П1 2.8X 3.6П2 2.6

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Уфа
4 - 1 4 1
ВелесЗавершен
Енисей
2 - 1 2 1
ВолгарьЗавершен
Акрон
0 - 0 0 0
Краснодар-2Завершен
Родина
2 - 1 2 1
ШинникЗавершен
Динамо Мх
0 - 0 0 0
Арсенал ТулаЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
АланияПерерыв
П1 3.22X 2.57П2 2.57

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем
1 - 2 1 2
Эвертон2 тайм
П1 17.5X 4.3П2 1.31
Ливерпуль
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 2.5X 3.65П2 2.85

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вальядолид
2 - 1 2 1
ЭспаньолЗавершен
Барселона
0 - 0 0 0
Валенсия1 тайм
П1 1.39X 4.7П2 8.6
Райо Вальекано
20:30
АтлетикНе начат
П1 2.9X 3.05П2 2.7
Бетис
23:00
Реал МадридНе начат
П1 4.5X 3.95П2 1.84

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Специя
0 - 0 0 0
ВеронаЗавершен
Сампдория
0 - 0 0 0
СалернитанаПерерыв
П1 3.8X 1.78П2 4.5
Интер
20:00
ЛеччеНе начат
П1 1.37X 5П2 9
Рома
22:45
ЮвентусНе начат
П1 2.7X 3П2 3.15

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Байер
2 - 0 2 0
ГертаПерерыв
П1 1.02X 18П2 110
Вольфсбург
19:30
АйнтрахтНе начат
П1 2.65X 3.4П2 2.7

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Труа
2 - 2 2 2
МонакоЗавершен
Монпелье
4 - 0 4 0
Анже2 тайм
Реймс
0 - 0 0 0
Аяччо2 тайм
П1 2.24X 1.97П2 11
Страсбур
0 - 1 0 1
БрестПерерыв
П1 11.5X 3.6П2 1.46
Тулуза
0 - 0 0 0
Клермон2 тайм
П1 2.62X 1.92П2 6.8
Лион
19:05
ЛорьянНе начат
П1 1.65X 4.2П2 5
Ренн
22:45
МарсельНе начат
П1 3X 3.35П2 2.45
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Игнатьев: Дзюба - топ? Вы же сами все видели, он - лучший бомбардир России

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Форвард "Локомотива" Иван Игнатьев оценил игру Артема Дзюбы в матче с "Ростовом".
Фото: ФК "Локомотив"
"Дзюба — топ? Ну, вы же сами все видели. Он забил три мяча. Было бы смешно говорить, что он не топ. Это — лучший бомбардир нашей страны", - цитирует Игнатьева "РБ Спорт".

Напомним, "Локомотив" в субботу переиграл "Ростов" (3:1). Хет-трик в составе "железнодорожников" оформил Артем Дзюба, для которого это был первый матч в РПЛ после возвращения в Россию. Он подписал с красно-зелеными контракт до конца сезона. Ранее российский форвард провел несколько месяцев в "Адана Демирспор". В ноябре он расторгнул контракт с турецким клубом.


Игнатьев Ив Дзюба Локомотив Ростов
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