"Дзюба — топ? Ну, вы же сами все видели. Он забил три мяча. Было бы смешно говорить, что он не топ. Это — лучший бомбардир нашей страны", - цитирует Игнатьева "РБ Спорт".
Напомним, "Локомотив" в субботу переиграл "Ростов" (3:1). Хет-трик в составе "железнодорожников" оформил Артем Дзюба, для которого это был первый матч в РПЛ после возвращения в Россию. Он подписал с красно-зелеными контракт до конца сезона. Ранее российский форвард провел несколько месяцев в "Адана Демирспор". В ноябре он расторгнул контракт с турецким клубом.
Игнатьев: Дзюба - топ? Вы же сами все видели, он - лучший бомбардир России
Форвард "Локомотива" Иван Игнатьев оценил игру Артема Дзюбы в матче с "Ростовом".
Фото: ФК "Локомотив"