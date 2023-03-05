"Не ожидал такого от него, честно. Молодые футболисты ничего не могут сделать — выходит пенсионер и разрывает «Ростов» на их поле. К Дзюбе вопросов абсолютно никаких. К молодым же — много. Главное, что Галактионов ему доверяет и ставит в основной состав. Строит вокруг него игру", - написал Быстров в своем телеграм-канале.
Напомним, "Локомотив" в субботу переиграл "Ростов" (3:1). Хет-трик в составе "железнодорожников" оформил Артем Дзюба, для которого это был первый матч в РПЛ после возвращения в Россию. Он подписал с красно-зелеными контракт до конца сезона. Ранее российский форвард провел несколько месяцев в "Адана Демирспор". В ноябре он расторгнул контракт с турецким клубом.
Быстров: не ожидал от Дзюбы — выходит пенсионер и разрывает "Ростов"
Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров оценил игру Артема Дзюбы в дебютном матче за "Локомотив" в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"