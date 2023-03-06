- Но впереди ещё много матчей. Я не думаю об отрыве "Зенита" от "Спартака". Мы просто стараемся играть от себя, а на таблицу посмотрим в последних турах. Сейчас надо показывать свою игру и набирать очки.
"Спартак" отстал от "Зенита" на восемь очков в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после того, как в Москве не смог одержать победу над "Уралом" в первом матче после зимнего перерыва (2:2), петербуржцы же одержали победу над "Пари Нижний Новгород", набрав три очка. Очная встреча между красно-белыми и сине-бело-голубыми в начале мая.
Источник: "Чемпионат"
Зиньковский: не думаю об отрыве "Зенита" от "Спартака". На таблицу посмотрим в последних турах
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский заявил, что не думает об отрыве в восемь очков "Зенит" от красно-белых в турнирной таблице РПЛ.
Global Look Press