- Чувствую себя хорошо, если нахожусь в заявке. Мыслей о завершении карьеры в сборной России нет, хочу еще поиграть.
37-летний Гильерме выступает в России с 2007 года. Все это время бразильский голкипер, имеющий также российское гражданство, защищает цвета московского "Локомотива". В текущем сезоне он сыграл за железнодорожников пять матчей, в которых одержал две "сухие" победы. За сборную России голкипер провел 19 встреч, последняя из которых была в сентябре 2021 года.
Источник: "РБ Спорт"
Гильерме: мыслей о завершении карьеры в сборной России нет, хочу еще поиграть
Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме рассказал о своем будущем в сборной России.
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