– О включении в расширенный список сборной России узнал из интернета. Очень приятно! Хотелось бы попасть в окончательный список и поработать на сборе. Каждый вызов в сборную – это приятно. Для меня первый вызов – очень знаковое событие. Я рад! – приводит слова Помазуна Sport24.
6 марта пресс-служба РФС опубликовала перечень футболистов, которых главный тренер национальной сборной Валерий Карпин вызвал на тренировочный сбор в марте. Напомним, в рамках УТС россияне сыграют 23 марта в Тегеране с Ираном. На 27 марта предварительно запланирован домашний матч со сборной Ирака в Сочи.
Помимо десяти игроков "Спартака", отметим присутствие среди вызванных игроков выступающих за рубежом полузащитников Алексея Миранчука и Александра Головина. Они не привлекались в сборную России на последние товарищеские матчи с Узбекистаном и Таджикистаном. Обе этих встречи прошли на выезде и завершились безголевыми ничьими.
Дебютант сборной России Помазун: о включении в расширенный список узнал из интернета
Вратарь екатеринбургского "Урала" Илья Помазун поделился впечатлениями от попадания в расширенный список национальной команды России на тренировочный сбор.
Фото: ФК "Урал"