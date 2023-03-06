- Десять футболистов "Спартака" — хорошая новость. Не хватает только Промеса, но у него нет российского паспорта (улыбается), что такое большое количество игроков попали в расширенный состав, потому что "Спартак" показывает хороший футбол. "Спартак" многие годы был базовым клубом для сборной, - приводит мнение Ещенко "Матч ТВ".
Сборная России назвала список футболистов из 41 фамилии, которые претендуют на попадание в окончательную заявку на контрольные встречи. В перечень попали 10 игроков, защищающий цвета "Спартака". Наставник национальной дружины Валерий Карпин и его тренерский штаб включили в список защитников Джикию, Хлусевича, Денисова и Никиту Чернова. Среди полузащитников выбор пал на Зиньковского, Пруцева, Литвинова и Игнатова, который получил свой первый вызов в сборную России. В качестве нападающего в национальной команде рассматривают Александра Соболева.
Ранее стало известно, что "Спартак" планирует сделать голландскому вингеру Квинси Промесу российский паспорт. Но недавно из Минспорта пришел официальный отказ в содействии из-за уголовного дела на родине Квинси.
Ещенко: десять футболистов "Спартака" в сборной России - хорошая новость. Не хватает только Промеса
Экс-игрок "Спартака" и сборной России Андрей Ещенко поделился мыслями по поводу состава сборной России на контрольные поединки.
Фото: "СЭ"