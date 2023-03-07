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Каманцев: Мешков переживает из-за отмены гола в матче "Спартак" - "Урал". Не дал ВАР шансов вмешаться и исправить

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Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал ситуацию с отмененным рефери Виталием Мешковым голом "Спартака" в ворота "Урала" на 85 минуте матча 18 тура РПЛ (2:2).
Фото: социальные сети
- Со своей стороны могу сказать, что свисток прозвучал раньше необходимого. Мы общались после матча с Виталием, он переживает из-за данного решения - зафиксировал нарушение раньше взятия ворот, не дал никаких шансов ВАР вмешаться и, возможно, помочь исправить решение. Как минимум, мы можем точно говорить, что свисток прозвучал преждевременно. Это не соответствует рекомендациям, которые были даны. Здесь присутствовал человеческий фактор, - передает слова Каманцева "СЭ".

На 85 минуте матча 18 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Урал" (2:2) при счете 2:2 проводивший свой двухсотый матч в РПЛ главный арбитр Виталий Мешков зафиксировал нарушение правил в атаке на голкипере гостей Илье Помазуне, секундой позже нападающий красно-белых Александр Соболев отправил мяч в сетку. Видеоповтор эпизода показал, что нарушения правил не было, так как Помазун столкнулся не с футболистом "Спартака" Кристофером Мартинсом, как показалось рефери, а с собственным защитником. Однако система ВАР не имела возможности вмешаться и засчитать забитый Соболевым гол, так как свисток прозвучал раньше, чем мяч пересек линию ворот.

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Спартак Урал Мешков Каманцев
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