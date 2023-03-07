- Да, всё верно. Персонализация дизайна формы для "Зенита" делалась нами локально в России, - передает слова источника в компании Wildberries Sport24.
Ранее возник скандал между испанским производителем спортивной экипировки Joma, которая является техническим спонсором сборной Украины, и украинской ассоциацией футбола, обвинившей компанию в сотрудничестве с российскими клубами. Причиной этого стал логотип Joma, который имеется на презентованном петербургским "Зенитом" новом комплекте формы.
Испанская компания Joma на сайте УАФ: мы не имеем никакого отношения к запуску новой формы "Зенита"
Sport24: персонализация дизайна формы "Зенита" была сделана в России
По информации СМИ, дизайн нового комплекта экипировки петербургского "Зенита" был разработан в Российской Федерации интернет-магазином Wildberries.
Фото: ФК "Зенит"