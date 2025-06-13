"У кого есть потенциал? На сегодняшний день это Максименко, Агкацев и Латышонок. Я их не делю, это наша обойма, в которую еще входит Андрей Лунев. Андрей Лунев, правда, по возрасту может не подойти для Европы, но по мастерству подходит. А эта тройка имеет потенциал для игры там", - цитирует Кафанова Sport24.
Напомним, что в минувшем сезоне российский голкипер Матвей Сафонов, выступающий за французский "ПСЖ", стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов УЕФА. На данный момент Сафонов является самым дорогим российским вратарем по оценке интернет-портала Transfermarkt.
Александр Максименко на данный момент выступает за московский "Спартак", Станислав Агкацев - защищает ворота "Краснодара", а Евгений Латышонок является основным голкипером петербургского "Зенита".
В сборной России назвали вратарей, которые могут заиграть в Европе
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал российских голкиперов, которые смогут заиграть в Европе.
Фото: РФС