"Все согласовали. Улетаем 20-го числа, 21-го — медосмотр. После подписания контракта он присоединяется к команде на сборах. Контракт будет рассчитан на три года", - цитирует Клюева "СЭ".
В минувшем сезоне Наир Тикнизян провел за московский "Локомотив" в Российской Премьер-Лиге и Кубке России суммарно 33 матча и отметился 2 забитыми голами и 4 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего защитника в 4 миллиона евро.
По итогам сезона-2024/2025 команда Михаила Галактионова заняла шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30 турах 53 очка.
"Контракт будет рассчитан на три года". Агент - о переходе Тикнизяна в "Црвену Звезду"
Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна, рассказал о скором переходе своего клиента в "Црвену Звезду".
Фото: ФК "Локомотив"