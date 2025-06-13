"Интерес "Торпедо" есть, но я не знаю, почему про это пишут утвердительно. Никакого договора никто не подписывал, все на стадии общения. Башичем интересуются в Европе, в Турции и в России", - цитирует агента "Матч ТВ".
В прошлом сезоне Иван Башич провел за "Оренбург" в Российской Премьер-Лиге 27 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего полузащитника в 1,2 миллионов евро. Ранее оренбуржцы объявили об уходе боснийца на правах свободного агента.
Напомним, что по итогам сезона-2024/2025 "Оренбург" занял предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ и напрямую вылетел в Первую Лигу.
Агент Башича высказался о возможном переходе экс-игрока "Оренбурга" в "Торпедо"
Футбольный агент Асхат Идризович, представляющий интересы полузащитника Ивана Башича, высказался о возможном переходе футболиста в "Торпедо".
Фото: ФК "Оренбург"