"Я хотел остаться в "Ботафого", но Джон Текстор (ведущий акционер "Ботафого". — Прим) отказался сотрудничать", - приводит слова Энрике BotafogoFrance со ссылкой на Podpah.
Луис Энрике перешел в петербургский "Зенит" в зимнее трансферное окно - в обратном направлении последовал нападающий Артур, также летом к "Ботафого" должен был присоединиться полузащитник петербуржцев Вендел, однако трансфер сорвался.
Луис Энрике провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи.
Нападающий "Зенита" Луис Энрике заявил, что хотел остаться в "Ботафого"
Нападающий петербургского "Зенита" Луис Энрике рассказал о своем трансфере из "Ботафого".
Фото: ФК "Зенит"