- Пиняев, конечно, талант. Видно, что на поле он соображает чуть быстрее остальных. Не скажу, что это прям звезда поколения, но задатки для хорошего будущего в нем есть. Главное — не пересидеть в РПЛ. Тут его будут убивать деньгами, но ему обязательно надо бежать в Европу и пробовать свои силы там.
18-летний Сергей Пиняев перешел в московский "Локомотив" из самарских "Крыльев Советов" в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось об интересе к молодому полузащитнику со стороны санкт-петербургского "Зенита" и английского "Манчестер Юнайтед", за который ранее выступал Андрей Канчельскис. Контракт Пиняева с "Локомотивом" рассчитан до 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 3,5 млн евро.
Источник: "РБ Спорт"
Канчельскис: Пиняев - талант, ему нужно бежать в Европу. Тут его убьют деньгами
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис призвал полузащитника "Локомотива" Сергея Пиняева переходить в европейский клуб.
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