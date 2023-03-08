- У "Спартака" хорошая команда, на перспективу, много русских игроков. О качестве иностранцев пока рано судить, но «Спартаку» не хватает руководящего состава, который делал бы все возможное ради победы. А если вы поле не можете подготовить, о каком чемпионстве может идти речь? -приводит мнение Быстрова Bobsoccer.
Московский "Спартак" последний раз становился чемпионом в сезоне 2016/2017 под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры. Тогда столичный коллектив по итогам 30 туров набрал 69 очков и опередил ЦСКА и "Зенит", находящихся на 2 и 3 местах соответственно. С этого момента москвичи становились 3-ми в сезоне 2017/2018, 5-ми в сезоне 2018/2019, 7-ми в сезоне 2019/2020, 2-ми в сезоне 2020/2021 и 10-ми в сезоне 2021/2022. В текущем сезоне "Спартак", возглавляемый испанцем Гильермо Абаскалем ушел на зимний перерыв, расположившись на 2-й строчке. Но уже в первом туре после возобновления сезона "Спартак" не смог обыграть "Урал" (2:2) и позволил лидирующему "Зениту" увеличить отрыв до 8-ми очков.
Быстров – о "Спартаке": если вы поле не можете подготовить, о каком чемпионстве может идти речь?
Экс-футболист "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров поделился мыслями по поводу чемпионских амбиций московского клуба.
Фото: "Матч ТВ"