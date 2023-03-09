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Ташуев: если "Ахмат" обыграл "Зенит", почему другие команды не могут? Интрига в чемпионской гонке не убита

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Наставник "Ахмата" Сергей Ташуев прокомментировал шансы других команд РПЛ догнать лидирующий в чемпионате "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"А станет ли "Зенит" чемпионом? Рано об этом говорить. Впереди немало туров. 8 очков отрыва пока еще не гарантируют Питеру очередное чемпионство. Эти разговоры больше для болельщиков. А мы профессионалы. Играем дальше. В "Зените" же тоже живые люди, могут допускать осечки. Если "Ахмат" обыграл эту команду, почему другие не могут? Так что интрига в гонке не убита", - цитирует Ташуева "СЭ".

"Зенит" уверенно лидирует в текущем розыгрыше чемпионата России. Команда с берегов Невы набрала 45 очков после 18 проведенных встреч. На данный момент отрыв от ближайшего преследователя московского "Спартака" составляет 8 баллов, а от идущего третьим "Ростова" - 10. "Зенит" становился чемпионом Российской Премьер-Лиги четыре последних сезона подряд, начиная с 2019 года. Все это время главным тренером "сине-бело-голубых" является Сергей Семак. До конца текущего первенства осталось сыграть 12 матчей.


Ташуев Ахмат Зенит
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