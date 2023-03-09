"Если честно, в Санкт-Петербурге комфортнее играть матчи, чем в Сочи. На "Газпром Арене" лучше газон, есть крыша - это значительные преимущества. Думаю, что и болельщиков придет побольше. Сейчас такое время, что на первом месте стоит комфорт для болельщиков и всех игроков. В Сочи и в Ростове сейчас не очень хорошие поля, поэтому пусть играют в Питере. Перенести матч - разумное решение", - цитирует Непомнящего "Чемпионат".
Напомним, ранее сегодня стало известно, что товарищеский матч между сборными России и Ирака состоится 26 марта не в Сочи, как планировалось, а в Санкт-Петербурге.
Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав из 41 футболиста на мартовский тренировочный сбор национальной команды. В конце месяца российская национальная команда проведет два товарищеских матча со сборными, выступающими в Азиатской футбольной конфедерации. 23 марта подопечные Валерия Карпина встретятся в Тегеране с национальной командой Ирана, а через три дня примут сборную Ирака.
Непомнящий: сборной комфортнее играть в Санкт-Петербурге. Там лучше газон, чем в Сочи и есть крыша
Экс-главный тренер "Томи" и сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал решение перенести контрольный поединок сборной России против национальной команды Ирака из Сочи в город на Неве.
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