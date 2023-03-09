"Непонятно, возьмут ли Илью в состав основной сборной. Пока что это только расширенный список. Эммерсон сказал, Илья заменит Акинфеева? Он сказал это как одноклубник Помазуна, ха-ха. Да, у Ильи есть навыки, но решать тренерскому штабу, кого брать в команду. Пока рано говорить об этом. Конечно, мы довольны, что Илью наконец-то заметили. Он уже немолодой парень, и ему надо играть как можно больше. Если его возьмут в сборную, мы будем только рады! О выкупе Ильи мы пока что не думаем. После сезона будем решать этот вопрос", - цитирует Иванова Sport24.
Напомним, ранее тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на мартовский тренировочный сбор национальной команды. В список из 41 фамилии попал вратарь "Урала" Илья Помазун. В конце марта российская национальная команда проведет два товарищеских матча со сборными, выступающими в Азиатской футбольной конфедерации. 23 марта подопечные Валерия Карпина встретятся в Тегеране с национальной командой Ирана. 26 марта на стадионе в Санкт-Петербурге должна пройти контрольная игра сборной России со сборной Ирака.
Помазун выступает за "Урал" с лета 2020 года на правах аренды. Права на голкипера принадлежат ЦСКА. В этом сезоне на счету игрока 23 матча за екатеринбургскую команду, в которых он пропустил 35 мячей и четырежды отстоял на ноль.
Президент "Урала" Иванов: пока не думаем о выкупе Помазуна у ЦСКА
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о вызове голкипера уральской команды Илье Помазуне в сборную России и о его будущем в клубе.
Фото: ФК "Урал"