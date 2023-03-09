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Сычев – о спаде Захаряна: вокруг Арсена очень много шума. Это негативно сказывается на психологическом состоянии

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Бывший нападающий "Локомотив" Дмитрий Сычев поделился своей точкой зрения по поводу выступления в этом сезоне российского футболиста Динамо Арсена Захаряна.
Фото: "СЭ"
- Вокруг Арсена очень много шума. Это негативно сказывается на психологическом состоянии. У него молодая, неокрепшая психика. Нервозность вокруг его персоны влияет на его игру. Вспомни, в какой-то момент каждый второй говорил о его переходе в "Челси". От этого невозможно абстрагироваться. Поэтому Арсен сейчас подсдал, - приводит мнение Сычева Sport24.

Летом различные источники сообщали о том, что в услугах российского воспитанника "Динамо" Арсена Захаряна, играющего на позиции атакующего хавбека, заинтересован "Челси". Англичане отправили российскому клубу официальное предложение в размере 15 млн евро, но трансфер сорвался из-за проблем финансовых переводов. В этом сезоне Захарян провел за московский коллектив 25 поединков, в которых сумел трижды поразить ворота соперников, а также отметился 6 результативными пасами. Отметим, что в предыдущем сезоне Арсенал набрал 9+9 по системе гол плюс пас в 34 встречах за свой родной клуб. В активе россиянина имеется 6 игр за национальную команду России.


Сычев Захарян Динамо
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