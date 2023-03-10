- Хорошо, что национальная команда сыграет в России. Болельщики придут, тем более все скучают — народ не ходит. На матч с Ираком болельщиков соберётся, может быть, не полный стадион, но больше, чем на игру чемпионата России.
Вчера, 9 марта, Российский футбольный союз (РФС) сообщил о достижении договоренности с иракской стороной о проведении товарищеского матча между сборными России и Ирака в Санкт-Петербурге 26 марта. Эта встреча должна стать второй для российской национальной команды в рамках мартовских сборов. В первом матче сборная России должна сыграть с командой Ирана 23 марта в Тегеране.
Источник: "Чемпионат"
Жирков: на матч России с Ираком болельщиков соберётся, может быть, не полный стадион, но больше, чем на игру РПЛ
Бывший защитник сборной России Юрий Жирков оценил новость о проведении товарищеского матча с Ираком в Санкт-Петербурге.
РБК