– Промес проводит отличный сезон. Он – лучший игрок РПЛ. Многие сомневались после его возвращения в "Спартак", но только не я. Сразу понимал, что Квинси принесет огромную пользу красно-белым и во второй раз. Один журналист как-то мне сказал, что Промес приехал в Россию за деньгами. Считаю, что это не так. Промес бьется за спартаковскую эмблему, а не ради миллионов евро, – приводит слова Рианчо "РБ Спорт".
Форвард "Спартака" Квинси Промес входит в тройку лучших бомбардиров чемпионата России. У нидерландца, как и у Владимира Писарского из "Крыльев Советов" и Малкома из "Оренбурга", на счету четырнадцать голов. В общей сложности 31-летний воспитанник "Аякса" принес красно-белым уже 27 очков по системе "гол плюс пас" в нынешнем сезоне. Его команда располагается на второй строчке в таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя "Ростов" на два балла. Отставание от лидирующего в таблице "Зенита" насчитывает восемь баллов.
Рианчо: Промес – лучший игрок РПЛ. Он бьется за спартаковскую эмблему, а не ради миллионов евро
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо назвал нападающего красно-белых Квинси Промеса лучшим футболистом Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"