- Мог ли "Рубин" избежать вылета? Конечно. Даже после отъезда легионеров можно было играть с тем составом, который остался в Казани. Не могу дать глубокий анализ, потому что не был в этот момент в команде. Могу лишь сказать, что "Рубин" должен был остаться в РПЛ. Что бы ни произошло, кто бы ни ушёл – они могли не позволить себе вылететь.
Казанский "Рубин" вылетел из Российской Премьер-Лиги, высшего дивизиона чемпионата России, в прошлом сезоне. Команду возглавлял Леонид Слуцкий, покинувший клуб из Казани лишь осенью 2022 года, несмотря на обещание вернуть его в элиту российского футбола. После его ухода главным тренером стал Юрий Уткульбаев. В турнирной таблице Первой лиги "Рубин" занимает второе место, набрав после 21 проведенной встречи, 40 очков. Для того, чтобы напрямую вернуться в РПЛ, казанцам занять одно из двух первых мест Первой лиги.
Источник: "Спорт Бизнес Online"
Карадениз: "Рубин" должен был остаться в РПЛ. Что бы ни произошло – они могли не позволить себе вылететь
Бывший полузащитник "Рубина" Гекдениз Карадениз заявил, что клуб мог не позволить себе вылететь из РПЛ в прошлом сезоне.
ФК "Рубин"