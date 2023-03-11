- Костя отлично делает свою работу, выходит и забивает голы. Если бы он перешел сейчас по аренде в ЦСКА или "Зенит", то я уверен, что болельщики "Динамо" просто разнесли бы стадион.
20-летний Константин Тюкавин, являющийся воспитанником московского "Динамо", сыграл за бело-голубых 25 матчей в текущем сезоне, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Нападающий играет заметно меньше своего основного конкурента по позиции Федора Смолова. Главный тренер "Динамо" Славиша Йоканович подробно не объяснял свое решение.
Источник: "РБ Спорт"
Сафонов: если бы Тюкавин перешел в ЦСКА или "Зенит", болельщики "Динамо" просто разнесли бы стадион
Агент форварда "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал, какая реакция может быть у болельщиков бело-голубых на возможный уход нападающего.
ФК "Динамо" Москва