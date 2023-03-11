- Не грустно, что в "Зените" почти нет собственных воспитанников? Грустно. Интересно, почему они делают выбор в пользу иностранцев, учитывая, что у них очень приличная академия. Из нее выходят талантливые футболисты, но в главной команде они не светятся, - приводит слова Сычева Sport24.
В составе "Зенита" выступают 10 иностранцев – 7 бразильцев, 2 колумбийца и 1 казахстанец. Отметим, что лучшим бомбардиром действующего чемпиона является бразилец Малком (17 голов во всех турнирах). Среди воспитанников петербуржской академии стабильное место в составе имеют центральный хавбек Далер Кузяев и голкипер Михаил Кержаков. Также периодически в основе команды Сергея Семака выходят Данил Круговой и Дмитрий Чистяков. Отметим, что сезон "Зенит" начинал с 19-летним российским вратарем Даниилом Одоевским. В матче против "Волги" из Ульяновска в рамках Кубка России за основной состав дебютировал 18-летний атакующий хавбек Данила Козлов, который вышел на 90-й минуте и оформил предголевую передачу на бразильца Вендела.
Сычев: грустно, что в "Зените" мало воспитанников. Интересно, почему они выбирают иностранцев
Бывший центрфорвард "Локомотива" Дмитрий Сычев поделился мыслями по поводу политики комплектования "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"