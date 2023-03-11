31-летний нидерландец стал автором дубля в ворота гостей, записав на свой счет 101-й и 102-й голы за московскую команду. Теперь на его счету 100+50 очков по системе "гол плюс пас".
Автором решающего мяча незадолго до финального свистка стал Кристофер Мартинс. В роли ассистента выступил нападающий Александр Соболев. У гостей отличились Аппаев и Ребеи с пенальти. Эта победа позволила команде Гильермо Абаскаля набрать 39 очков и сократить отставание от лидирующего "Зенита" до пяти очков. "Факел" с 14 очками остался на четырнадцатом месте в таблице чемпионата России.
Автор дубля Промес признан лучшим игроком матча РПЛ "Спартак" – "Факел"
Нападающий "Спартака" Квинси Промес признан лучшим футболистом матча 19-го тура РПЛ между красно-белыми и воронежским "Факелом" (3:2).
Фото: ФК "Спартак"