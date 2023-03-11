- Что скажу про судейство? Сегодня две грубые ошибки, в прошлом матче грубая ошибка привела к потере очков. Если я скажу, что раскатывают красную дорожку для "Зенита" к чемпионству, то это будет неправда. Но я так скажу, - приводит мнение Федуна "СЭ".
"Спартак" после рестарта РПЛ сыграл две встречи. В 18-м туре москвичи не смогли обыграть "Урал" (2:2). При этом самой концовке матча главный рефери Виталий Мешков ошибся, отменив гол Александра Соболева. Сегодня команда Гильермо Абаскаля также в концовке сумела вырвать победу у "Факела". В данном поединке одним из главных лиц снова стал арбитр. Петербуржец Владислав Безбородов не стал засчитывать еще один гол Соболева, посчитав, что в моменте с взятием ворот было нарушение правил. А также назначил 11-метровый в ворота "Спартака" при счете 2:1 после просмотра ВАР.
Столичный коллектив сократил отрыв от "Зенита", идущего на 1 месте, до 5 очков. При этом коллектив Сергея Семака имеет одну игру в запасе. Завтра петербуржцы у себя дома примут одного из аутсайдеров "Химки".
Федун – о судействе: раскатывают красную дорожку для "Зенита" к чемпионству
Экс-владелец "Спартака" Леонид Федун поделился своей точкой зрения на судейство московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"