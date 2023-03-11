- Абаскаль о моей бороде? Не знаю, что сказать. Может, борода моя нравится! Даже не слышал об этом. Не могу ничего сказать, - приводит слова Квеквескири Sport24.
Сегодня "Факел" в Москве проиграл "Спартаку" (2:3). При счете 2:1 в пользу москвичей главный рефери принял решение назначить 11-метровый в ворота столичного коллектива. В эпизоде с нарушением спартаковский хавбек Данила Пруцев попал рукой в область шеи российскому опорному хавбеку Иракли Квеквескири. Наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль остался очень недоволен этим решением и после игры заявил, что он жалеет от том, что на игру могут влиять парикмахеры.
32-летний опорный хавбек Иракли Квеквескири в этом сезоне провел за воронежский коллектив 20 поединков, в них россиянин забил 3 гола и оформил 1 результативный пас.
Игрок "Факела" Квеквескири: может, Абаскалю нравится моя борода?
Российский футболист "Факела" Иракли Квеквескири отреагировал на слова наставника "Спартака" Гильермо Абаскаля.
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