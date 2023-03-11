- Я посмотрел отменённый гол — не хочу опять об этом говорить. Если отменили, значит, не было. Когда есть VAR, то можешь крутить в две стороны — как хочешь. Можно на каждом угловом ставить пенальти. Отменили и отменили. Видели, когда махнул мимо мяча? Не стал забивать. Испугался, мало ли ещё отменят, - приводит слова Соболева "Чемпионат".
"Спартак" в Москве в тяжелом поединке оказался сильнее одного из аутсайдеров лиги "Факела" (3:2). Дубль на счету голландца Квинси Промеса. Победный мяч в сетку ворот воронежского коллектива отправил люксембуржец Кристофер Мартинс. Отметим, что в первые 45 минут при счете 1:0 в пользу москвичей их форвард Александр Соболев отправил в ворота гостей 2-й гол, но главный судья из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов это взятие ворот не засчитал из-за нарушения правил. Это решение не смутило россиянина и он сумел оформить победный ассист на Мартинса. Отметим, что это второй незасчитанный гол Александра в двух последних встречах. В предыдущем туре гол россиянина в ворота "Урала" (2:2) также был отменен из-за нарушения. После игры это решение было признано ошибочным.
Соболев: не стал забивать "Факелу". Испугался, мало ли ещё отменят
Российский форвард "Спартака" Александр Соболев поделился мыслями по поводу своего отмененного гола в ворота "Факела" (3:2).
Фото: ФК "Спартак"