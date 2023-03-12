- Героическая победа, которая показывает, что у "Локомотива" есть характер, и мы идем по правильному пути. Хочу поздравить весь "Локо", всех ребят, это очень важная победа для становления нашего коллектива. Выиграли ввосьмером плюс Илюха - он умничка, в очередной раз всем всё доказал. Вообще все ребята - красавцы. Да, удаления получили глупые, но мы отработали за пацанов. Думаю, ребята задумаются и в следующих матчах помогут нам. Бывает: молодость, эмоции горячие, ничего страшного, - передает слова Дзюбы Matchtv.ru.
Матч 19 тура Российской премьер-лиги "Ахмат" - "Локомотив" завершился победой гостей со счетом 1:0, единственный гол "железнодорожников" забил на 11 минуте Сергей Пиняев с передачи Максима Глушенкова. На 20 минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля защитник "Локомотива" Станислав Магкеев, на 60 минуте по той же причине покинул поле защитник Максим Ненахов, оставив свою команду вдевятером. 34-летний нападающий Артем Дзюба вышел в стартовом составе и был заменен на 76 минуте игры.
"Локомотив" набрал 19 очков в 19 матчах РПЛ и занимает в турнирной таблице 13 место, уступая "Пари Нижнему Новгороду" по разнице мячей при игре в запасе у волжан.
Дзюба - о победе вдевятером: получили глупые удаления, но мы отработали за пацанов. У "Локомотива" есть характер
Нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба прокомментировал победу своей команды в выездной встрече 19 тура РПЛ с "Ахматом".
Фото: ФК "Локомотив"