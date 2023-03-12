- Это важная победа для нас. Мы контролировали игру с самого начала. В первом тайме мы забили три мяча, во втором успешно держали мяч и забили четвертый гол, - приводит комментарий Гайича "СЭ".
Сегодня ЦСКА разгромно обыграл "Крылья Советов" (4:0), отправив в ворота самарцев 4 безответных мяча. Столичный коллектив решил все вопросы уже в первые 45 минут игры, сделав счет 3:0. Голами отметились Антон Заболотный, Иван Обляков и Федор Чалов. Во второй половине встречи армейцам удалось еще один раз поразить ворота соперников. Гол на счет записал бразильский защитник Виллиан Роша. Отметим, что бразильцу ассистировал 27-летний сербский защитник Милан Гайич, который вышел в основе москвичей и провел на поле 83 игровые минуты. Благодаря этой победе команда Владимира Федотова набрала 32 очка и теперь замыкает лидирующий квартет.
Гайич – о победе над "Крыльями Советов": контролировали игру с самого начала
Сербский футболист ЦСКА Милан Гайич поделился мыслями по поводу победы над "Крыльями Советов" (4:0) в 19-м туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА