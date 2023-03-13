- "Спартак" борется за то, чтобы попытаться навязать "Зениту" борьбу за первое место. Хотя это смешно – и все это прекрасно понимают. Но в любом случае "Спартак" пытается навязать борьбу "Зениту" – и в этом тоже есть какой-то интерес.
"Зенит" и "Спартак" лидируют в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Между соперниками после 19 сыгранных матчей разрыв в восемь очков в пользу команды из Санкт-Петербурга. Красно-белые - ближайший преследователь действующих чемпионов. "Спартак" отстал от "Зенита" на восемь очков, не сумев обыграть дома екатеринбургский "Урал" в матче 18-го тура РПЛ (2:2). До возобновления чемпионата России после зимнего перерыва между соперниками было шесть очков.
Источник: Metaratings
Канчельскис: "Спартак" пытается навязать борьбу "Зениту" за чемпионство, хотя это смешно. И все это прекрасно понимают
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис назвал смешными попытки "Спартака" навязать борьбу "Зениту" за чемпионство.
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