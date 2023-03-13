- Уход Ловрена - потеря для "Зенита"? Для кого-то его уход стал бы потерей, но это же "Зенит", который быстро может поменять любого футболиста. Для питерцев заменить такого футболиста как Ловрен не составит никаких проблем, - приводит слова Мишкича Sport24.
Деян Ловрен покинул санкт-петербургский "Зенит", за который выступал с 2020 года, после окончания чемпионата мира 2022 года в Катаре, где его сборная Хорватии выиграла бронзовые медали мирового первенства. 33-летнего центрального защитника выкупил французский "Лион", за который хорват выступал еще перед в самом начале своей европейской карьеры. По информации различных инсайдеров, за Ловрена "Зенит" получил два миллиона евро.
Мишкич: "Зенит" может быстро заменить любого футболиста. Найти замену Ловрена - не проблема
Полузащитник "Урала" Даниель Мишкич заявил, что уход защитника Деяна Ловрена в "Лион" не потеря для "Зенита".
ФК "Зенит"