По информации источника, несмотря на присутствующий интерес со стороны французских и португальских клубов, переход Далера Кузяева маловероятен из-за геополитической ситуации. Контракт полузащитника с "Зенитом" рассчитан до конца текущего сезона, после чего он перейдет в статус свободного агента и сможет бесплатно перейти в любую команду. Ранее в СМИ сообщалось, что Кузяев приостановил переговоры с "Зенитом" о новом соглашении.
Источник: "Евро-Футбол"
"Евро-Футбол": Кузяевым интересуются клубы из Франции и Португалии
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев привлек внимание команд из французского и португальского чемпионатов.
ФК "Зенит"