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"Евро-Футбол": Кузяевым интересуются клубы из Франции и Португалии

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Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев привлек внимание команд из французского и португальского чемпионатов.
ФК "Зенит"
По информации источника, несмотря на присутствующий интерес со стороны французских и португальских клубов, переход Далера Кузяева маловероятен из-за геополитической ситуации. Контракт полузащитника с "Зенитом" рассчитан до конца текущего сезона, после чего он перейдет в статус свободного агента и сможет бесплатно перейти в любую команду. Ранее в СМИ сообщалось, что Кузяев приостановил переговоры с "Зенитом" о новом соглашении.

Источник: "Евро-Футбол"


Кузяев Зенит Лига 1
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