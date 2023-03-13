- Интерес из Европы начинает появляться, несмотря на то, что Российская Премьер-Лига в этот специфичный момент находится в зоне низкой видимости.
25-летний Вендел выступает за "Зенит" с 2020 года, бразильский полузащитник является двукратным чемпионом России. В прошлом летнее трансферное окно в СМИ появлялись слухи о возможном переходе Вендела в клубы Английской Премьер-Лиги или бразильской Серии A, однако футболист перезаключил с петербуржцами новый контракт до 2027 года.
Источник: "РБ Спорт"
Агент Вендела: интерес из Европы есть, хоть РПЛ в этот специфичный момент находится в зоне низкой видимости
Агент Тьяго Рибейру сообщил, что к его клиенту полузащитнику "Зенита" Венделу начинает появляться интерес со стороны европейских клубов.
ФК "Зенит"