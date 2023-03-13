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Зобнин – о том, почему "Спартак" 3 домашних матча подряд пропускает по 2 гола: это расслабленность

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Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин прокомментировал победный результат домашнего матча с "Факелом" (3:2) в рамках 19-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
– Выиграли – все хорошо. Три очка, двигаемся дальше! Мы ожидали, что матч с "Факелом" будет таким тяжелым. Да и поле было не лучшего качества. Пропустили к концу первого тайма два мяча, поэтому вторая половина игры получилась непростой. Почему три матча подряд "Спартак" пропускает два мяча дома? Это расслабленность, будем работать над этим.

Желтая перед перерывом? Я ее получил за разговоры с судьей. В целом игрой я доволен. У нас было много голевых моментов. Самое главное, что нам удалось проявить характер в концовке игры. Мы забили победный мяч, – цитирует Зобнина "Чемпионат".

В эту субботу команда Гильермо Абаскаля сумела добиться победы в драматичной концовке домашнего матча с "Факелом" (3:2). В составе хозяев дубль оформил Квинси Промес, а автором решающего мяча на последних минутах стал Кристофер Мартинс. Благодаря этому результату красно-белым удалось сохранить восьмиочковое отставание в таблице от лидирующего "Зенита". Сине-бело-голубые добились успеха в родных стенах над "Химками" со счетом 3:2 по схожему сценарию. Малком отметился двумя голами.


Спартак Зобнин Факел
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