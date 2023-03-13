- Нарушения не было. Кукуляк показал Безбородову неверные кадры. Но надо было показывать с другой камеры, где видно, что борода игрока "Факела" находится над рукавом Пруцева, - приводит мнение Федотова "Чемпионат".
"Спартак" в Москве в самой концовке сумел обыграть "Факел" (3:2). Победный гол на счету Кристофера Мартинса. На 45-й минуте в штрафной площадке столичного коллектива возник эпизод в котором, по мнению судей, российский хавбек москвичей Данила Пруцев рукой ударил в область лица игрока "Факела" Ираклия Квеквескири. Сначала судья из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов показал, что необходимо продолжать игру. Но ВАР не согласился с его решением и позвал арбитра к монитору. После чего Безбородов свое решение и назначил 11-метровый. Также Владислав в первой половине игры не засчитал гол Александра Соболева из-за нарушения Руслана Литвинова. "Спартак" принял решение обратится в ЭСК.
Экс-судья Федотов – о пенальти в ворота "Спартака": нарушения не было
Бывший российский судья Игорь Федотов поделился своей точкой зрения на эпизод с пенальти в матче "Спартак"- "Факел" (3:2).
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