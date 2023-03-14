- Однозначно, что судьба противостояния решится только в Екатеринбурге. "Урал" не проигрывает уже 15 матчей подряд! Это очень приличная серия. Для меня "Урал" - один из фаворитов Кубка России. Смею предположить, что шанс пройти "Спартак" высок - это вполне реально. В Москве, конечно же, будет тяжело, но в Екатеринбурге мы поборемся с ними, - передает слова Погребняка "Чемпионат".
В рамках двухматчевого полуфинального противостояния верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России встретятся московский "Спартак" и екатеринбургский "Урал". Первый матч пройдет 14 марта на столичной "Открытие Банк Арене", стартовый свисток запланирован на 20:00 по московскому времени, ответная игра состоится в Екатеринбурге в первых числах апреля.
"Урал" не проигрывает в официальных турнирах на протяжении 15 матчей (+10=5), последнее поражение "шмели" потерпели 17 сентября 2022 года. Матч 18 тура РПЛ "Спартак" - "Урал" прошел 4 марта и завершился вничью со счетом 2:2.
Погребняк: "Урал" - один из фаворитов Кубка, пройти "Спартак" вполне реально. В Екатеринбурге мы с ними поборемся
Экс-нападающий "Спартака" и "Урала" Павел Погребняк прокомментировал противостояние своих бывших команд в 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России.
Фото: ФК "Урал"